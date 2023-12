Toti prenota il terzo mandato: “Gli anni 2025-2030 saranno la realizzazione del sogno Liguria”

Liguria. Giovanni Toti in futuro si vede ancora saldamente in Liguria. Mentre si avvia a festeggiare il nono Capodanno alla guida della Regione, il presidente fissa le priorità per l’anno prossimo e intanto guarda già al quinquennio successivo, anche se ritiene che il dibattito sia partito “con troppo anticipo”. Sulla sanità, dopo la tregua temporanea con l’opposizione in Consiglio in sede di bilancio, rivendica il lavoro fatto e chiede al governo Meloni “di fare di più”. E poi, accantonate le proprie ambizioni centriste, lancia un nuovo segnale a Forza Italia: “Se la dirigenza fosse folgorata sulla via di Damasco, io ascolto volentieri…”

Presidente Toti, quale dei suoi obiettivi vorrebbe vedere realizzato prima di tutti gli altri nel 2024?

» leggi tutto su www.ivg.it