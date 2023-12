Varazze. Per cause ancora in via di accertamento, un’automobile questo pomeriggio è uscita di strada finendo sul marciapiede che divide le attività commerciali dall’Aurelia, proprio davanti alla gelateria K2.

L’incidente stradale si è verificato a Varazze. Per fortuna, in quell’istante, nessuno stava transitando lungo il tratto rialzato di corso Matteotti.

