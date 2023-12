Calano i reati nello Spezzino. Percezione sicurezza in città resta un tema “eterno”

“Il 2024 sarà un anno importante e l’ora in cui i progetti dovranno diventare realtà, una pietra sulla quale costruire il futuro”. Con questo augurio la prefetta della Spezia Maria Luisa Inversini ha incontrato la stampa nella consueta chiacchierata, informale, di fine anno. Un momento in cui si cercano di raccogliere le impressioni di dodici mesi passati tra tavoli, confronti e qualche dato da sviscerare. Il quadro che emerge è di una La Spezia abbastanza tranquilla con numeri contenuti nonostante la crescita esponenziale del turismo ma che deve fare i conti con: il disagio giovanile, la percezione della sicurezza e l’integrazione. Il termine usato spesso dalla prefetta è “fare rete” identificata come uno strumento, da utilizzare in tutte le sue declinazioni e da rafforzare anche per il prossimo anno.

Nel fornire alcuni dati sulla sicurezza emerge che nel 2023: sono state 49 le denunce di furto di auto. Un numero questo che per Inversini è il riflesso di una situazione particolare e positiva per il territorio: “Su 220mila persone residenti sul territorio e 20mila nel Comune capoluogo ci troviamo davanti a un dato decisamente contenuto. Nel 2024, per noi una grande sfida sarà un maggiore lavoro per l’integrazione, con la comunità bengalese in particolare. Alcuni progetti sono già partiti pensiamo agli sportelli specifici nei cantieri navali dove sono maggiormente occupati e dove prossimamente un funzionario Asl si metterà a disposizione per le pratiche sanitarie una volta alla settimana. Riponiamo grande fiducia anche nell’annunciato Polo della subacquea sperando che parta e nello sviluppo del Waterfront”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com