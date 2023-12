Denunciato per deposito e combustione illecita di rifiuti

I carabinieri forestali in seguito a segnalazione dei vigili del fuoco, sono intervenuti su un fuoco in un’area agricola nelle adiacenze dell’autostrada A12, nel comune di Sarzana. Al loro arrivo i militari hanno accertato che un cittadino straniero aveva bruciato diversi rifiuti in legno costituiti principalmente da parti di mobili, legname vario, cartoni ed altri rifiuti all’interno di una vasta area completamente recintata e chiusa con un cancello nella sua disponibilità.

All’interno dell’area erano presenti anche i resti di un’altra combustione di materiale simile a quello già rinvenuto. Sono stati trovati inoltre numerosi altri rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche quali monitor di computer, stampanti, nonché cumuli di rifiuti ferrosi, vernici e carta catramata.

