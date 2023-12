Dopo Ekdal, anche Tio Cipot verso il ritorno in patria

Il calciomercato dello Spezia Calcio parte dagli addii. Dopo quello di Albin Ekdal, che quest’oggi ha ufficialmente rescisso il proprio contratto fino a giugno 2024, un altro elemento che potrebbe presto salutare è il nazionale sloveno under 21 Tio Cipot.

L’attaccante, vent’anni compiuti lo scorso aprile, è rimasto in panchina nelle ultime quattro partite di campionato sotto la guida di Luca D’Angelo, che contro il Modena gli ha preferito Pietro Candelari, di due anni più giovane, nell’undici titolare. “Abbiamo fatto scelte dando molto peso all’impegno che vediamo in allenamento e alle motivazioni”, ha spiegato nel post partita il suo vice Riccardo Taddei. Messaggio chiaro, che è valso in queste settimane anche per calciatori di grande esperienza.

