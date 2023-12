Esaensemble chiude la rassegna “Antiche voci” al Santuario di Gaggiola

La rassegna concertistico corale “Antiche Voci 2023″, organizzata e realizzata dall’Associazione “Il Convitto Armonico”, si chiuderà venerdì prossimo 29 dicembre alle 21 nel Santuario di Sant’Antonio da Padova di Gaggiola alla Spezia con il concerto del gruppo vocale femminile “L’Esaensemble” diretto da Sergio Chierici. EsaEnsemble è una formazione vocale fondata nel 1996, con l’intento di proporre repertori nuovi o poco esplorati, senza limiti territoriali o temporali, cercando di studiarne la totalità degli aspetti e darne una personale lettura stilistica. Il gruppo, costituito da sei voci femminili, ha partecipato a manifestazioni concertistiche, rievocazioni storiche, celebrazioni liturgiche e rassegne internazionali in chiese, castelli, teatri e borghi medievali; collabora inoltre con compagnie teatrali e di danza per la realizzazione di rievocazioni storiche o spettacoli con testi antichi e musica. Mantenendo come punto di forza l’espressione a cappella, il gruppo prevede anche l’accompagnamento dei brani con strumenti antichi o tradizionali, suonati dal gruppo stesso o da musicisti specializzati in musica antica. L’EsaEnsemble ha inciso album per le etichette Tactus ed EMA Vinci, ed effettuato trasmissioni televisive. Nel concerto di venerdì 29 dicembre il gruppo proporrà un programma composto da brani del Ludus Danielis del 1130, il più antico dramma latino di cui sopravviva la musica, e da canti natalizi della tradizione europea. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

