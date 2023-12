Fiaccolata per Gaza distrutta dalle bombe: “Chi sta in silenzio è complice”

Genova. Una folla si è data appuntamento mercoledì pomeriggio in piazza Caricamento per una fiaccolata organizzata per “accendere la luce sulla Palestina e sul genocidio del popolo palestinese”.

I partecipanti alla manifestazione si sono ritrovati alle 16.30 “per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza, fino alla fine dell’occupazione colonialista militare e dell’apartheid di Israele, che va avanti da ben 75 anni – hanno spiegato gli organizzatori – Vogliamo lo stop immediato dell’assedio di Gaza e del genocidio sulla Striscia, in Cisgiordania, in Palestina, nonché l’apertura dei corridoi umanitari per l’approvvigionamento di acqua, cibo e farmaci. Vogliamo la liberazione dei prigionieri palestinesi, prima e dopo il 7 ottobre, e il ritorno degli oltre 6 milioni di profughi palestinesi nella propria terra”.

» leggi tutto su www.genova24.it