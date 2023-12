Fontanabuona: concorso presepi, le iniziative

Da Comunicazione Lascito Cuneo

Numerose sono le iniziative organizzate in occasione del Concorso “Presepi in Fontanabuona”. Una veramente particolare è quella al Museo del Damasco di Lorsica dove sono stati esposti tavoli imbanditi come si usava fare nelle Festività, con i “servizi” migliori e più pregiati, con piatti in porcellana, posate d’argento e tovaglie di pizzo. Naturalmente c’è anche il Presepe, realizzato con stoffe di seta e damasco.

Ma vi sono pure Presepi viventi, come a Pòntori in Val Graveglia il giorno dell’Epifania e il giorno dopo a Traso in Val Bisagno, luoghi dove il concorso della Fontanabuona ha due dei suoi “presepi messaggeri”.

» leggi tutto su www.levantenews.it