Giovedì visita guidata e concerto del Conservatorio alla biblioteca Mazzini 

“Natale al Museo e in Biblioteca” è il ricco calendario di eventi natalizi per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania. Giovedì 28 dicembre alle 17 è prevista una visita guidata gratuita alla biblioteca Civica U. Mazzini, in riferimento anche della mostra in corso, e a seguire un concerto a cura del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Al pianoforte suonerà Giacomo Ciardi, Leonardo Bocchia al contrabbasso, Gabriele Guidi alla batteria, Camilla Vaccarini al violoncello, Giulio Puglia al violoncello e Stefano Federghini alle percussioni.

Info. Tel. 0187.727515

biblioteca.mazzini@comune.sp.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com