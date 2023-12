Giudice Sportivo: allo Spezia tremila euro di multa e la squalifica di Kouda contro il Como

Tremila euro di multa e la squalifica di Rachid Kouda per somma di ammonizioni. È questo il responso del giudice sportivo dopo l’ultima giornata del girone di andata di Serie B, che lo Spezia ha disputato al Picco contro il Modena. La sanzione arriva a seguito del lancio di tre bottigliette di plastica sul terreno di gioco da parte dei supporter bianchi, notata dalla squadra arbitrale, mentre per il centrocampista invece lo stop di una giornata è automatico: diffidato, Kouda è stato ammonito a metà primo tempo per proteste e salterà la prima dell’anno, che lo Spezia giocherà a Como, il quale invece non avrà defezioni.

