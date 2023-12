Gli alunni delle medie rinunciano a qualcosa di loro e ne fanno dono ai bambini del Sorriso Francescano

Venerdì scorso, per i ragazzi della secondaria di primo grado di Lerici non è stato solo l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ma anche un’occasione importante per dimostrare il loro spirito di solidarietà. Gli alunni della media Poggi – Mantegazza hanno infatti voluto mandare un segnale forte e chiaro: Natale non è solo ricevere regali, talora anche superflui, ma significa soprattutto donare con il cuore a chi magari è meno fortunato. Così, alla presenza della dirigente scolastica Rossella Capozzo e dell’assessore comunale all’Istruzione Laura Toracca, una piccola delegazione dei ragazzi della scuola media ha consegnato oltre duecento pacchi regalo agli educatori del Sorriso Francescano, associazione molto attiva nel territorio provinciale, nota anche come “I bimbi di Padre Dionisio”.

Coordinati dalla prof.ssa Simona Bonanni, docente di Religione, i ragazzi sono stati invitati a scegliere doni “speciali”, lontani dall’ottica consumistica ma piuttosto orientati alla riscoperta di un genuino senso di solidarietà: non hanno comprato nulla ma hanno invece deciso di rinunciare a qualcosa di personale – giochi, indumenti, libri, magari qualche dolcetto -, per farlo avere ai bimbi accolti dall’associazione. Come piccoli elfi di Babbo Natale, hanno caricato il furgone del Sorriso Francescano con tutti i pacchi raccolti, riempiendo Piazza Bacigalupi di sorrisi e allegria, quei sorrisi e quella allegria che sperano possano comparire sui volti dei destinatari dei doni.

