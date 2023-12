Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola, ha conferito all’attuale commissario dell’Asl2 savonese l’incarico di direttore generale della stessa Azienda Sanitaria per la durata di tre anni.

Inoltre la giunta Toti ha prorogato per due anni gli incarichi da direttore generale per Luigi Carlo Bottaro in Asl 3, per Paolo Petralia in Asl 4 e per Paolo Cavagnaro in Asl 5.

