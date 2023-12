Lavagna: incendio nel locale segreteria del porto; danni causati dal fumo

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti questa mattina verso le 9 in porto a Lavagna poiché usciva fumo denso dall’edificio che ospita direzione e locamare. Gli uffici erano chiusi perché il personale è in ferie. I vigili del fuoco hanno rotto un vetro e sono entrati. Il fumo usciva dal locale segreteria poiché stampante, computer e fili elettrici stavano bruciando. Le fiamme avevano incenerito documenti cartacei e stavano lambendo una scrivania. Il denso fumo ha annerito ogni cosa, investendo anche i locali della direzione e del locamare. Non si sono verificati né ustionati, né feriti o intossicati. Tutti i locali sono stati ventilati dai vigili del fuoco. L’unico inutilizzabile è quello della segreteria. Causa dell’incendio un cortocircuito.

