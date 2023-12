Lotta alla violenza di genere, grandi eventi, immigrazione e stadio sotto la lente. Tempo di bilanci per la Polizia di Stato

Il 2023 si chiude per la Polizia di Stato con un bagaglio importante sulle spalle, fatto di numeri, risultati e un calendario “da tutto esaurito” su Amazon. Tutto questo senza dimenticare i grandi temi che hanno accompagnato questi dodici mesi a partire dalla lotta alla violenza di genere, passando per la sicurezza a tutti i livelli raccontata anche ai ragazzi della scuole: perché prima della repressione c’è la prevenzione. A questo si aggiunge il delicato tema della tifoseria e del mondo del calcio, in un Picco sotto i ferri per il quale ogni servizio deve essere ricalibrato. Il 2023 è stato un anno pieno e scandito da una serie di eventi di grande interesse anche nazionale dal Raduno nazionale dei bersaglieri, alla festa della Marina a Sea Future e la Spezia Pride senza mai perdere l’attenzione sui grandi eventi cittadini a partire dalle giornate del Palio del Golfo. Uno sforzo che in un anno ha fatto muovere, facendo una stima approssimativa, più di ottomila divise di tutte le forze dell’ordine. Di fatto il territorio spezzino affronta numeri importanti: 21mila cittadini extracomunitari presenti e regolari sul territorio che hanno necessità dunque delle pratiche dei permessi di soggiorno e due milioni di persone, straniere, che sono passate nell’ultimo anno sul territorio per motivi turistici oppure lavorativi. Non ci sono solo gli arrivi, ma anche le partenze: in un anno la questura della Spezia è passata dai 7mila all’anno in periodo pre Covid per arrivare ai 13mila nel 2023. Un dato importante per la questura “abbiamo risolto l’emergenza di un argomento faticoso” come ha detto la questora Fredella.

Un sunto dunque di tutti i temi affrontati questa mattina nella conferenza di fine anno della questora della Spezia Lilia Fredella, al comando di Viale Italia. Fredella ha dato ampio spazio alle specialità che contraddistinguono le attività della Polizia di Stato aprendo con una curiosità: “Il calendario dedicato ai luoghi più belli d’Italia, con gli scatti del fotoreporter Massimo Sestini, ed è stato messo in vendita anche su Amazon, è andato esaurito in pochissimo tempo. L’intero incasso è stato devoluto in beneficenza”. La vita degli uomini e delle donne della Polizia di Stato è scandita tra la gente e nei luoghi dove vivono gli stessi dove si insinuano reati odiosi quali quelli di genere, in famiglia e sulle strade dove la maggior parte degli incidenti stradali è causato dalle distrazioni, alimentate dall’utilizzo del cellulare e della guida senza cintura.

