Maxi rapina a Sestri ponente: gli schiacciano la testa contro la serranda del negozio e gli portano via 18mila euro

Genova. Hanno aspettato l’ora di chiusura del negozio, intorno alle 21 e hanno aggredito il proprietario alle spalle, schiacciandogli la testa contro la serranda della porta sul retro che aveva appena chiuso e portandogli via oltre 18mila euro che l’uomo teneva nelle tasche del cappotto.

E’ successo ieri sera in via Biancheri a Sestri ponente. Vittima della rapina è un 49enne gestore di un money transfer che è stato aggredito da due rapinatori che conoscevano bene le sue abitudini per averle probabilmente studiate a lungo e non hanno proferito parola.

