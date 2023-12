Meteo, cielo nuvoloso e qualche debole pioggia sulla Liguria

Liguria. Perdura il richiamo meridionale che porta alla formazione di nubi basse diffuse lungo tutta la regione, in particolar modo sul settore centro-orientale della regione; più soleggiato il Ponente ligure.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, oggi si passerà da poco nuvoloso a nuvoloso in mattinata su tutta la regione; non è esclusa la possibilità di qualche breve pioggia debole laddove le nubi sono più compatte, prevalentemente sul centro. Nel pomeriggio e in serata aumento della nuvolosità un po’ ovunque, con locali precipitazioni deboli su genovesato e Tigullio orientale.

