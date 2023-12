Genova. Altri due open day per vaccini anti covid sono stati inseriti in questo periodo di festività natalizie.

Le Asl della Liguria hanno programmato diverse giornate dedicate alla vaccinazione anti covid senza prenotazione, con l’invito di Regione Liguria e Alisa a vaccinarsi rivolto in particolare ad anziani e fragili. Iniziative che si inseriscono nel piano di gestione dei pronto soccorso e degli ospedali in un periodo in cui i casi di influenza, covid e virus respiratori sono in aumento.

