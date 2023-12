Peccato ed espiazione

“Ma non appena il lume rischiarò l’intimità del letto nuziale, agli occhi di lei apparve la più dolce e la più mite di tutte le fiere, Cupido in carne e ossa, il bellissimo iddio, che soavemente dormiva e dinanzi al quale la stessa luce della lampada brillò più viva e la lama del sacrilego rasoio dette un barbaglio di luce.” Il racconto di Apuleio riporta di come Psiche rimase abbagliata dallo splendore di quello che temeva fosse un mostro orribile, la verità disvelata era l’immagine divina di Eros, il dio dell’amore. Affascinata e curiosa estrasse una delle sue frecce dalla faretra e, involontariamente, si punse lievemente una mano, ma tanto bastò perché rimanesse irrimediabilmente colpita e provasse un amore assoluto per il suo sposo divino così che “cominciò a baciarlo tutto con baci lunghi e lascivi”. Purtroppo la passione che la muoveva la rese poco accorta e una goccia di olio bollente della sua lampada cadde a ferire e risvegliare l’amato che “Balzò su il dio sentendosi scottare e vedendo oltraggiata e tradita la sua fiducia, senza dire parola, d’un volo si sottrasse ai baci e alle carezze dell’infelicissima sposa”. Solo per rammentare le tappe qualificanti della vicenda: il primo peccato, l’invidia, fu consumato da Afrodite; il secondo, la disobbedienza, da Eros e solo successivamente da Psiche ma l’intera responsabilità dell’accaduto pare gravare sulle spalle della sola mortale. Mi sembra interessante notare una certa somiglianza con dei passi del Genesi dove si può leggere che il bisogno di generare e la conseguente creazione siano da imputare a Dio, la solitudine di Adamo ancora al sommo Padre, il serpente tentatore anche, il divieto di consumare i frutti di un albero da lui stesso prodotto al medesimo ente divino; difficile per Eva e poi per il suo compagno resistere alla tentazione, ma, anche in questo caso, l’arrogante risentimento divino calò irremovibile sui due mortali e, addirittura, sulla loro progenie futura.

A questo punto la narrazione di Apuleio scende dalle vette olimpiche alle più umili bassezze umane assumendo più i tratti di alcune fiabe che non suggestioni profetiche. La giovane Psiche viaggiando solitaria raggiunge i castelli della prima e poi della seconda sorella, le inganna inducendole a gettarsi dalla rupe dalla quale erano convinte di finire tra le accoglienti e salvifiche braccia di Zefiro che invece le lascerà cadere e sfracellarsi tra rocce aguzze; anche il comportamento di Afrodite manifesta mediocrità terrene e ben poca cura divina del suo ruolo di dispensatrice d’amore tanto che l’umanità versava in una triste condizione di “assenza d’amore”. Lo stesso ruolo di madre descritto dal poeta risulta poco meritorio e altrettanto poco interessante per le nostre riflessioni, così come le chiacchiere con Cerere e Giunone che cercano di placarne l’ira dicendo: “Ma che cosa ha poi fatto di tanto male tuo figlio, che gli togli tutti gli spassi e addirittura vuoi a tutti i costi la rovina della fanciulla che ama? Via, non è mica un delitto se ha fatto l’occhietto a una bella ragazza. In fondo è un maschio, ed è un giovanotto! O ti sei dimenticata quanti anni ha? O forse perché li porta bene credi che sia sempre un ragazzino? E tu che sei sua madre e, per di più, una donna piena di buon senso, che fai ora? Ti metti lì a indagare nelle passioncelle di tuo figlio, ad accusarlo che è un donnaiolo, magari a rimproverargli i suoi amori, a biasimare in un ragazzo così avvenente quelle che sono le tue abitudini, i tuoi piaceri?” In realtà il retorico racconto sembra descrivere le terrene peripezie di un’anima che, inizialmente amata da dio, quindi scacciata dall’Eden della sua alcova, conduce una disperata esistenza nella speranza di essere perdonata e di potersi meritare di nuovo letto e amore dal dio: è tanto diverso dal peregrinare in questa valle di lacrime dopo aver perso il Paradiso e nella speranza di nuovamente meritarlo che si descrive nella teologia cristiana come destino dell’essere umano?

