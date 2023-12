Pronto soccorso, Gratarola a Pastorino: “Solo a Genova nel periodo natalizio 500 persone ai flu point”

Genova. “Lo sforzo che il nostro personale sanitario compie tutti i giorni credo di conoscerlo bene e proprio per questo sto lavorando perché la situazione migliori in un quadro generale di difficoltà a livello nazionale. In questo senso già nel ponte dell’Immacolata e anche per queste festività natalizie abbiamo varato con buoni risultati i Flu Point”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla nota del consigliere di opposizione Gianni Pastorino, che ha denunciato, dopo un sopralluogo, una situazione difficile nelle strutture sanitarie.

