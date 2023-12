Rapallo: metti Elisabetta Lai al ballottaggio con Armando Ezio Capurro

Si allunga, a Rapallo, l’elenco dei nome che, nell’ambito del centro destra, hanno detto no alla proposta di candidarsi sindaco. Basta incontrare un po’ di rapallesi per capire che previsioni di vittoria alle elezioni di giugno convergono sul nome di Armando Ezio Capurro che ha pianificato con intelligenza le tappe della campagna elettorale riuscendo, al momento, a far convergere sul suo nome molte preferenze. Nessuno avrebbe immaginato che dopo il successo al primo mandato di Carlo Bagnasco, si sarebbe arrivati ad un naufragio che potrebbe coinvolgere le persone più vicine a lui, come Filippo Lasinio, forse l’unico a conoscere il funzionamento della macchina comunale in tutti i suoi settori. A contribuire al logorio del centro-destra, anche la volontà di candidarsi di Mentore Campodonico, già sindaco della città poi sconfitto, con una mentalità che si ritiene superata dal tempo. Così dopo il nome di Michele Scandroglio oggi circolava (nuovamente) come candidato sindaco quello di Elisabetta Lai, assessore al turismo. Probabilmente non adeguata a sconfiggere al ballottaggio Armando Ezio Capurro.

