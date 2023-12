Sampdoria, al giro di boa classifica senza infamia e senza lode: la squadra raccoglie meno di quanto creato

Genova. Il bilancio, per mister Andrea Pirlo, è positivo alla fine di questo tribolato girone d’andata per la Sampdoria. Tribolato per un inizio davvero difficile, visti gli infortuni e i risultati, che avrebbero probabilmente avuto degli strascichi in panchina se la situazione economico-finanziaria del club non fosse stata così complessa. Di solito è l’allenatore a pagare per colpe che magari non sono neanche sue, invece Pirlo ha saputo cambiare in corsa il suo credo tattico e fatto di necessità virtù con una squadra giovanissima e inesperta che è in crescita, ma che paga ancora cari alcuni blackout durante la partita (come quello di ieri sera, per esempio). C’è da dire che la Società si è sempre mostrata compatta nel sostenerlo, aspetto non da poco.

A livello personale Pirlo però non si ritiene mai soddisfatto: “Voglio sempre migliorarmi − ha spiegato in conferenza stampa dopo il Bari − l’obiettivo deve essere sempre un po’ più in alto”. Quello che è certo è che il mister ha dovuto modificare il suo credo tattico per adattarsi a questa serie B e al materiale umano a disposizione: “In serie B bisogna sporcarsi, serviva tempo per adattarsi”. Nelle ultime partite, comunque, complice una classifica un po’ più tranquilla, si è rivista qualche partenza dal basso anche se non spesso come a inizio campionato.

