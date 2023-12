Sampierdarena, la lettera aperta di una residente diventa virale: “Siamo abbandonati, lasciati alla deriva”

Genova. Una lettera aperta condivisa sui social per denunciare lo stato di abbandono e degrado in cui versa il quartiere in cui abita: a scriverla Yvette Queirolo, attrice genovese classe 1998, al centro dell’amareggiato sfogo Sampierdarena, vista con gli occhi della giovane donna poco prima dell’alba di Natale.

“Sono le 3 del mattino del 25 dicembre, la musica e le urla della strada qua sotto sono talmente forti da non permette a nessuno di dormire. Qualcuno sta vomitando, di nuovo, degli uomini si stanno picchiando, di nuovo – scrive Queirolo su Instagram – La polizia è stata allertata almeno due volte. Questo è successo ore fa, ma nessuna pattuglia è riuscita ancora a intervenire: forse sono troppo poche”.

