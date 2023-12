Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Dopo la Filarmonica Cristoforo Colombo ed il Santemo Group, anche il Coro Voci d’Alpe ha voluto portare i propri Auguri e saluti in musica alla cittadinanza sammargheritese. Con alla guida il Maestro Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto, il Gruppo canoro ha offerto, come sempre, una suggestiva esibizione con brani della tradizione alpina e popolare in genere.

