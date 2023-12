Sori: “Il teatro in Comune”, giovedì 18 gennaio 2024

Dall’ufficio stampa di Teatro Pubblico Ligure

“Il teatro in Comune. Nuove funzioni e modalità di gestione dei teatri comunali” è il tema dell’incontro che si tiene il 18 gennaio 2024 a Sori, in provincia di Genova, voluto da Sergio Maifredi per la quarta edizione del convegno “Il mio teatro è una città”, che vede il giornalista e critico Oliviero Ponte di Pino ancora una volta protagonista e moderatore. In questa occasione si riuniranno in Liguria direttori di teatro, produttori, responsabili di circuiti regionali e amministratori, ospiti provenienti da tutta Italia, per parlare del ruolo del teatro come patrimonio di cultura e motore di sviluppo sociale, con particolare attenzione alle città di medie dimensioni e i piccoli centri, dove l’offerta è in genere più bassa.

