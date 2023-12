Terzo mandato per i governatori e il silenzio di Meloni: la partita nazionale e il garbuglio legislativo

Genova. Nonostante le pressioni interne alla maggioranza, il tema del terzo mandato per i presidenti di regione non sembra aver trovato la sponda necessaria tra le file di Fratelli d’Italia, e quindi del governo, con il silenzio della premier Meloni che vale (forse) più di tante parole: nella giornata di domani, giovedì 28 dicembre, dovrebbe infatti arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri la norma che consentirebbe ai sindaci dei comuni fino a cinquemila abitanti di candidarsi per un quarto mandato, mentre per i primi cittadini con una popolazione di quindicimila abitanti il limite passerebbe da due a tre. Ma di un prolungamento per sindaci di grandi città e presidenti di regione ad oggi nessun accenno.

Una mezza doccia gelata per gli entusiasmi espressi in questi giorni anche in Liguria, dove il presidente in carica Giovanni Toti si è più volte detto disponibile a proseguire la sua guida politica della regione, come anticipato e confermato nella lunga intervista rilasciata a Genova24. Un suo terzo mandato ha trovato la sponda nella Lega di Rixi e Salvini e di praticamente tutta la maggioranza al governo della Liguria. Tutti tranne i silenti colleghi di Fratelli d’Italia che aspettano qualche segno da Roma. Cenno che di fatto, però, non è ancora arrivato.

