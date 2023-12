Genova. Un uomo di 42 anni è finito in ospedale per le ustioni riportate accendendo un petardo in strada.

È successo in via 2 dicembre 1944, la strada che collega Voltri al Cep. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso e accompagnato all’ospedale di Voltri, dove è arrivato in codice giallo ed è stato medicato.

