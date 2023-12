Al via “Esseri illuminati dalla luna” rassegna di Ordinesparso dal 2 gennaio a Sarzana

Al via, a partire dal 2 gennaio, la seconda edizione di “Esseri illuminati dalla luna”, piccola rassegna di teatro contemporaneo diretta dal maestro Giovani Berretta, organizzata dalla compagnia Ordinesparso ed inserita nella meravigliosa cornice degli eventi del Natale sarzanese. Per salutare il 2024 e festeggiare i vent’anni di attività del laboratorio permanente, Giovanni Berretta, spinto dal voler dare un seguito percorso artistico già intrapreso lo scorso anno insieme a Jonathan Lazzini, ha deciso di continuare a dare voce, attraverso artisti locali e non, a storie di vita vera e di uomini. Ordinesparso ha quindi deciso di partecipare all’avviso pubblico indetto dal Comune e volto ad arricchire l’offerta degli eventi da proporre al pubblico per le festività. In programma, dal 2 al 7 gennaio, tra gli spazi della sala Ocra a Falcinello e il teatro degli Impavidi, “Esseri, illuminati dalla luna”, sarà un momento di comunione tra storie di vita, con nascite diverse ma con la stessa rabbia e gioia verso il creato e i suoi sviluppi sociali, industriali, mistici ed essenziali. A prendere parte alla rassegna teatrale, saranno artiste e artisti autoctoni e non, con un ritorno gradito di tre attori formati alla Scuola del Piccolo Teatro Milano. Sebastian Luque Herrera (attualmente impegnato nella Bottega Amletica Testoriana per la regia di Antonio Latella) Alberto Pirazzini (ultimamente in scena in “La pulce nell’orecchio”, regia di Carmelo Rifici) e Giacomo Toccaceli (assistente alla regia di Carmelo Rifici in “La pulce nell’orecchio”), che già quest’estate avevano messo in scena l’Iliade in Piazza Matteotti, porteranno ora all’attenzione del pubblico tre monologhi semi-biografici. Storie di padri, avventure e disavventure personali, il mistero della magia e i suoi agganci teatrali faranno da padronein queste storie che sono state messe in gioco e sviluppate nel laboratorio su “Antropolaroid” con Tindaro Granata durante l’ultimo anno di formazione alla Scuola del Piccolo. Previsto anche un monologo di Jonathan Lazzini, attore e drammaturgo sarzanese e compagno di studi dei tre attori sopracitati, che porterà in scena la storia della sua famiglia e di questa nostra terra, teatro di Resistenza e rinascita.

Giovanni Berretta, regista e attore di lungo corso è fondatore e conduttore di Ordinesparso. Per oltr dieci anni ho lavorato allo stabile di Grosseto, attualmente dirige la rassegna NIN e lo spazio NIN, mentre continua la sua ricerca sull’attore vivo.

Jonathan Lazzini, fresco vincitore del Premio Testori, nel centenario della nascita dello scrittore lombardo, sarà in scena anche l’ultimo giorno della rassegna insieme all’ideatore dell’evento e fondatore della compagnia Ordinesparso Giovanni Berretta, in uno spettacolo scritto da Alessandro Beghini, che si dimena tra un’america patinata, simbolo feticcio di un occidente alle strette e il rapporto padre – maestro – eroe, con un amore malconcio ed amaro sullo sfondo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com