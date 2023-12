Alassio, nuovo regole per i commercianti del centro storico. Giannotta: “Per rendere la nostra città più bella”

Alassio. Con la delibera approvata nel corso del Consiglio comunale di Alassio svoltosi nella giornata odierna di giovedì 28 dicembre 2023, l’amministrazione ha inteso superare le disposizioni regolamentari post–emergenziali Covid, attualmente in vigore fino al prossimo 31 dicembre, nonché aggiornare i criteri generali per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico comunale.

“Obiettivo della delibera – ha dichiarato l’assessore al Commercio e all’Urbanistica del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è quello di rendere le aree di pregio del centro storico esteticamente più gradevoli e ordinate in quanto rappresentano l’immagine stessa della nostra città, votata per antonomasia al turismo”. Dopo un adeguato periodo transitorio, concesso ai commercianti per adeguare le loro attività alle novità contenute nel regolamento, non sarà più ammesso l’utilizzo di espositori merci mobili, ma solo di vetrinette e bacheche espositive fisse, fatti salvi gli espositori asserviti alle attività di edicola, libreria, tabaccheria. Aggiornamenti anche per quanto riguarda le aree concesse ad uso ponteggio, cantiere, posa scarrabili, soste operative per mezzi tecnici e similari, anch’esse introdotte con lo scopo di tutelare il decoro urbano nonché ad una nuova e più puntuale regolamentazione delle aree concedibili ad uso distributori automatici e ad uso posa attrezzature di supporto alla vendita e somministrazione di alimenti e di bevande.

» leggi tutto su www.ivg.it