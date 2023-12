Chiavari: Consiglio, resta ignoto l’autore del cartello diffamatorio del 2018

In discussione nella seduta odierna del Consiglio comunale di Chiavari – l’ultima di quest’anno – tra le pratiche di carattere finanziario giunge il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla condanna emessa sia in primo grado che in appello nei confronti dell’amministrazione chiavarese per un cartello ritenuto diffamatorio esposto nel 2018 dove si attribuiva ad una funzionaria della Sovrintendenza di Genova, citata con nome e cognome, la responsabilità della sospensione degli scavi allora in corso in via Delpino. Il consiglio è stato chiamato stasera a riconoscere come legittime le spese dovute quali somme risarcitorie dal Comune. Si tratta di una cirfa corrispondente a circa 45 mila euro. Il cartello recitava testualmente: “Xx, funzionario archeologo della Soprintendenza di Genova ha ritenuto che il muro che intralcia il canale di scarico fosse rilevante dal profilo storico. Con provvedimento del 27 aprile 2018 ha bloccato i lavori e ha imposto indagini conoscitive ed un progetto che dovrà essere sottoposto ad una apposita commisssione costitutiva presso la Soprintendenza. Si potrà riprendere il lavoro dopo che la burocrazia avrà fatto il suo corso. Questo è lo stato dell’arte. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi. L’amministrazione fa il possibile per eseguire importanti lavori per evitare gli allagamenti del centro ma il sottosuolo presenta molteplici sorprese e la burocrazia non aiuta”.

“Una pagina triste, che ha visto la diffusione di informazioni false e il pagamento di un’ingente somma che i cittadini chiavaresi sono costretti a pagare e che sarebbe stata nettamente inferiore se si fosse proceduto attraverso una mediazione – ha afferma il consigliere comunale Nicola Orecchia (“Chiavari con te!), il quale ha chiesto all’amministrazione se intende rivolgersi alla Cassazione o accettare di buon grado la sentenza di appello, oltre a voler sapere l’effettivo autore del cartello diffamatorio. “Non ci sono determine quindi non deve essere stato un dirigente”, ha proseguito Orecchia, volendosi affidare alla serietà e alla responsabilità dell’autore. In particolare Orecchia si è rivolto al presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba, che già in quel frangente ricopriva lo stesso ruolo ed era presente nel cantiere, di scusarsi per le dichiarazioni pubbliche rese nel giugno 2018 a difesa della “bontà” del testo del cartello.

