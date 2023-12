Chiavari, tutto pronto per il Capodanno in musica tra dj, comici e concerti

Il comune di Chiavari per augurare un prospero inizio anno ai cittadini e ai turisti, promuove un capodanno ricco di musica e divertimento, per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024. Un quartetto, un dj, un duo comico e una rinomata band animeranno la notte di San Silvestro a partire dalle ore 22:00 con tanti colpi di scena, sorprese e buona musica.

Il capodanno di Chiavari nelle sue due location d’eccezione Piazza Mazzini e il Porto Turistico animerà la cittadina per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo all’insegna della musica, dell’arte e dell’intrattenimento con spettacoli gratuiti. Un programma di eventi, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Gratia Artis, che si concentra su due aree del centro storico, per un Capodanno ricco e articolato, con proposte di diverso genere: show di intrattenimento comico con Federica Sassaroli e Max Garbarino, l’atteso concerto dei Gnu Quartet e il dj-set in Piazza Mazzini, la magia del liscio con la Danilo Ponti Band al Porto Turistico e il tradizionale appuntamento con La Zabaionata a partire dalle ore 00:30 in piazza San Giacomo di Rupinaro. Due piazze, cinque iniziative, due generi musicali e artistici e un programma che punta a promuovere diversi luoghi della città per offrire una lunga e imperdibile notte ai cittadini.

» leggi tutto su www.genova24.it