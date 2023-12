Cinque Terre, Natale: “Ci vogliono 80 euro per cenare: non di pesce, ma di treno”

“Ottanta euro per andare a cena alle Cinque Terre. Non è il conto del ristorante, ma quello del treno dopo gli aumenti tariffari decisi dalla Regione Liguria con Trenitalia, calati dall’alto sulla testa delle imprese locali legate al turismo e sui visitatori stessi. Tanto spenderà una famiglia di quattro persone per arrivare con la ferrovia in uno dei borghi partendo dagli hub della Spezia o Levanto, per esempio, a seguito degli aumenti decisi dalla giunta Toti. E queste le chiamano misure a sostegno del turismo!”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, a seguito dell’incontro avvenuto mercoledì a Genova tra gli amministratori locali della Riviera Spezzina, dirigenti del Parco nazionale delle Cinque Terre e imprenditori e associazioni del territorio preoccupati del nuovo piano tariffario.

“La nostra idea politica di condivisione è assolutamente agli antipodi da quella che pratica sistematicamente il centrodestra di Toti, dal rigassificatore di Savona fino ai treni delle Cinque Terre – continua Natale -. Loro prima decidono e poi illustrano a cose fatte, noi avremmo fatto e faremo il contrario. Sarebbe bastato un confronto sul campo per capire che le Cinque Terre non possono essere trattate come fossero un museo. Il piano così pensato mette in conto un calo delle presenze a causa degli aumenti, come spiegato dallo stesso Toti. Un calo che incide direttamente sulle entrate del Parco nazionale e quindi sui servizi che vengono offerti a turisti, residenti, attività commerciali e imprenditoriali”.

