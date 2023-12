Città di Savona. Fischietto, cronometro e qualche battuta: il primo allenamento di Roberto Biffi

Savona. Un lavoro prettamente atletico quello svolto dal Città di Savona nell’allenemento di ieri sera. A guidarla ecco Roberto Biffi, nel suggestivo Valerio Bacigalupo, con fischietto e cronometro sempre alla portata. Negli esercizi di riscaldamento, tra correzioni e qualche battuta, il tecnico ha incominciato a conoscere i suoi nuovi giocatori dopo il discorso pre seduta.

“Per quel poco che posso conoscere i dirigenti, penso che siano persone per bene. Non solo si impegnano a livello sportivo ma si sacrificano anche a livello economico. Significa che ne hanno voglia”. Come ha dichiarato lo stesso Biffi, ci sono stati anche i primi colloqui di persona con la società. Dirigenza che, a partire dal presidente Santucci, ha seguito l’intera seduta di allenamento. Permane grande stima nei confronti di Ermanno Frumento, così come la gratidune nei confronti di Stefano Caredda per l’impegno nel guidare la squadra in questi ultimi mesi. Ora il centrocampista tornerà in campo, ma non è escluso che prima o poi possa diventare un valido elemento per lo staff del nuovo allenatore.

