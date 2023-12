Fallisce IncentiviItalia: termina la “favola savonese” dell’azienda che prometteva di far vincere i bandi

Savona. IncentiviItalia, azienda savonese che operava a livello nazionale fornendo consulenza per la partecipazione a bandi, è stata dichiarata fallita oggi dal tribunale di Milano. Si chiude così una lunga vicenda iniziata nel marzo 2023 con un blitz della Guardia di Finanza nella sede aperta, fino a pochi giorni fa, in Corso Italia a Savona e sulle cui vetrine, ora, campeggia il cartello “affittasi”.

A dichiarare la liquidazione giudiziale è stato il giudice Sergio Rossetti, in seguito alle denunce presentate da diversi ex lavoratori per il mancato pagamento di stipendi e/o Tfr da parte dell’azienda, fondata dalla savonese Claudia Ghiso e attiva in tutta Italia. Undici in totale i dipendenti che hanno portato in tribunale l’ex datrice di lavoro, 8 dei quali assistiti dall’avvocata Federica Suliano e uno dall’avvocato Andrea Rosso.

» leggi tutto su www.ivg.it