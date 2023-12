Finale Ligure, controlli della polizia locale: botti illeciti, merce contraffatta e un arresto

Finale Ligure. A ridosso delle festività di natalizie la polizia locale di Finale Ligure ha intensificato i controlli sul territorio per fare fronte al lungo ponte festivo di Natale e Santo Stefano e al previsto incremento di presenze turistiche fino a dopo Capodanno.

Già prima di Natale gli il personale del Nucleo Tutela del Consumatore, composto da agenti appartenenti ai Comandi di Finale Ligure e Loano, nell’ambito di verifiche disposte dalla Questura di Savona sulla vendita di artifici pirotecnici, ha controllato una quindicina di punti vendita fra i due Comuni: in un caso, presso una rivendita di Finale, il personale di polizia ha rinvenuto un quantitativo di fuochi d’artificio in pessimo stato di conservazione, in parte bagnati e con fuoriuscita di materiale esplodente dagli involucri esterni.

» leggi tutto su www.ivg.it