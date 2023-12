Millesimo. Festa di compleanno speciale per Giuseppina Cigliuti, per tutti “mamma Iole”, che per i suoi 101 anni ha ricevuto la visita del sindaco Aldo Picalli.

Nata ad Acquafredda il 22 dicembre 1922, Giuseppina ha iniziato l’attività lavorativa all’età di vent’anni come analista chimica nella Montedison di San Giuseppe di Cairo Montenotte. Sposata con il (compianto) marito Ugo è felicemente in pensione da 46 anni e da sempre vive con la figlia Susy.

» leggi tutto su www.ivg.it