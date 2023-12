“My name is Luca. Ballata per Vialli”, l’8 gennaio al Carlo Felice la serata benefica

Genova. Appuntamento l’8 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova per la serata benefica “My name is Luca. Ballata per Vialli” e le sue due anime: la celebrazione del primo anniversario dalla scomparsa di Gianluca Vialli e l’impegno solidale che ha contraddistinto gli ultimi vent’anni della sua vita con la Fondazione Vialli e Mauro.

Tra gli ospiti confermati anche Roberto Mancini, in video collegamento dal Qatar, Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto, compagni di Vialli alla Juventus nella stagione 1996 quando insieme conquistarono la Champions League.

