Nomina del comandante della Polizia locale, l’8 gennaio Moretti e il Comune ritornano davanti al giudice

Non si arresta il percorso legale che vede protagonista il comandante Emanuele Moretti, dirigente di Polizia locale a Roma, e il Comune della Spezia. Palazzo civico ha rinunciato al ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, che è pertanto passata in giudicato.

“Il prossimo 8 gennaio 2024 – fa sapere lo studio legale Granara – si terrà l’udienza davanti al Giudice del Lavoro della Spezia sulla seconda nomina del comandante della Polizia locale spezzina Francesco Bertoneri, dopo che la precedente era già stata dichiarata illegittima dal medesimo Giudice con la sentenza del 28 novembre 2022, che aveva anche condannato il Comune alla refusione delle spese processuali. La prossima udienza di gennaio verterà su di un provvedimento analogo al precedente già dichiarato illegittimo. Ciò, a meno che non si addivenga ad una ragionevole definizione stragiudiziale della vicenda, già più volte auspicata dal Tribunale”, conclude l’avvocato Daniele Granara.

