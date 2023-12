Rapallo: Gianni Arena aderisce e rappresenta in città il Movimento d’indipendenza

Da Gianni Arena, Presidente Circolo Territoriale Rapallo. Saro Cesario, Membro Direzione Nazionale

Nasce il Movimento per l’Indipendenza. Il 25 e 26 novembre è nato a livello nazionale il Movimento per l’Indipendenza guidato da Gianni Alemanno. Due giorni di assemblea molto partecipati, con una nutrita presenza di liguri.

Un movimento critico nei confronti del cosiddetto mainstream, del capitalismo globale, della nostra politica estera sottomessa, dei tanti vincoli che l’Unione Europea e l’Establishment internazionale impongono all’Italia. Idee tutt’altro che isolate e marginali, che al contrario esprimono un sentire diffuso e uno scontento crescente, in un’epoca in cui la politica vale sempre meno e soprattutto si differenzia sempre meno.

Si colloca in questo scenario la nascita di circoli del movimento in tutte le province della Regione e anche a Rapallo si è costituito il circolo territoriale.

«In queste ultime settimane abbiamo acquisito in Liguria numerose adesioni di cittadini interessati, anche con esperienze politiche maturate nel variegato mondo del dissenso, e a breve si costituiranno i comitati provinciali e il coordinamento regionale ligure».

