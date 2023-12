Rapallo: sabato, dalle 10.00, tradizionale cerimonia del Confuoco

Anche Rapallo si prepara a celebrare il tradizionale “Confuoco 2023”, cerimonia di scambio degli auguri tra amministrazione comunale, cittadinanza e ospiti. L’appuntamento è per sabato 30 in piazza Cavour con inizio della sfilata alle 10.00 e arrivo all’Oratorio dei Bianchi alle 10.30. In collaborazione con l’Associazione culturale “Caroggio Drito” e la partecipazione del Corpo bandistico Città di Rapallo, del Gruppo storico di Rapallo della Pro Loco del Capitaneato e della Gilda Musicorum di Rapallo.

Nel corso della cerimonia, scambio di consegne fra i Sestrieri cittadini e la premiazione da parte del Lions Club Rapallo del 10° Memorial Rinaldo Turpini.

