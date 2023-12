‘Santa’: l’ultimo confeugo di Donadoni diventa il “primo” di Cozzio

Doveva essere l’ultimo confeugo di Paolo Donadoni nel consueto scenario di Piazza Caprera. Invece, a causa di un’indisposizione che ha colpito il Sindaco, è stato il primo di Emanuele Cozzio. Resta da capire se sia il primo di una lunga serie o, come si usa dire, il primo e l’ultimo. Lo diranno le elezioni di primavera, quando la città rinnoverà le cariche amministrative scegliendo fra l’attuale vice-sindaco e due consiglieri di opposizione, Fabiola Brunetti e Guglielmo Caversazio. Vero, la candidatura di Cozzio non è ancora ufficiale ma Radio Urne la dà ormai per imminente. Paolo Pendola – presidente del Lions Club Santa Margherita – Portofino, da sempre promotore della manifestazione – ricorda sibillino che la direzione del fumo che si alza dal braciere di alloro cela, per il governo della città, gli auspici per l’anno nuovo.

A fare le veci dell’Abate del Popolo è per l’occasione un grande sportivo e appassionato di atletica (nel 2022 il più anziano podista a tagliare il traguardo della Firenze – Faenza, la celebre 100 chilometri del Passatore): Argo Gaetani, classe 1939. Le sue domande danno a Cozzio la possibilità di fare un sunto dell’attività svolta in 9 anni e di rispondere a chi ritiene sospetta la vivacità dell’amministrazione comunale, che nelle ultime settimane ha dato il via a molte manutenzioni. Due i grandi eventi che hanno segnato questi anni: la mareggiata del 2018 e la pandemia.

