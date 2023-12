Santo Stefano, arrivano 200mila euro per il parcheggio a servizio del centro storico

Il Comune di Santo Stefano ha ottenuto un cofinanziamento per la realizzazione del parcheggio a servizio del centro storico in Via Carso; 200mila euro, dal bando per la rigenerazione urbana, a cui il Comune ne aggiungerà 60mila. Il posteggio prevede una trentina di posti, coperti da pannelli solari. “Abbiamo preso un altro finanziamento, ringrazio gli uffici per il loro incessante lavoro. Questo Comune ad oggi ha intercettato 20 milioni di euro di finanziamenti Pnrr, andati su molti assi di intervento; ci sono cantieri che stanno aprendo, altri che stanno andando avanti, alcuni si stanno concludendo”, ha osservato oggi in consiglio comunale la sindaca Paola Sisti, presentando la pratica sull’ultima variazione di bilancio del 2023 (approvata all’unanimità), che ha la sua voce principale appunto nei 200mila euro in entrata. “Parliamo di risultati molto importanti per un comune delle nostre dimensioni, che rappresentano la grande attenzione dell’amministrazione tutta ma anche degli uffici, che hanno saputo cogliere l’occasione del Pnrr. La scommessa per i prossimi anni è rimanere nei tempi, realizzando le opere secondo i cronoprogrammi che ci ha dato il ministero”, ha concluso la prima cittadina.

