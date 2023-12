Scuola di mare, interessamento Lega navale. E si valuta possibilità affidamento diretto

Il Comune di Lerici ha predisposto una traccia del bando per la scuola di mare di Santa Teresa, ma potrebbe delinearsi anche un affidamento diretto. Lo ha spiegato l’altra sera in consiglio comunale il sindaco Leonardo Paoletti, rispondendo a una richiesta di informazioni avanzata dal consigliere Gabriele Fresco. “Abbiamo predisposto un brogliaccio di bando – ha detto il primo cittadino – ma ci sono anche, da un lato, la situazione della Smart Bay, che vede coinvolti Enea, Cnr, mitilicoltori e altre realtà contigue; da un altro, l’interessamento concreto e importante da parte della Lega navale nazionale. Il bando non è ancora partito perché stiamo cercando di capire se si possa procedere, trattandosi di enti pubblici, con un affidamento diretto a questi soggetti: sarebbe qualcosa di molto forte come immagine e ci sarebbero risultati molto importanti nella gestione della struttura”. Per la quale, ha spiegato Paoletti, “l’idea è che vi si realizzi il centro di sviluppo dell’outdoor lericino, di quello che deve essere il percorso che Lerici deve fare per indirizzare qua quella tipologia di turismo che riteniamo debba venire, cioè turismo qualificato, sportivo, di famiglia”.

A tutto ciò, ha precisato il sindaco, è legato il discorso del progetto di valorizzazione della Batteria bassa di Santa Teresa, e relativa spesa, per il quale Palazzo civico si appresta a battere la via dell’Art Bonus. “Abbiamo individuato un percorso importante che ci permetterà di reperire fondi da dei mecenati, che potranno risparmiare fino al 60 per cento in ambito fiscale. Parliamo di un intervento da oltre 2 milioni di euro, che in qualche modo va finanziato, con chi gestisce o con soggetti terzi”, ha detto il sindaco.

