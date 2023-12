Scuola Fontana, Rifondazione: “Il Comune lavori per riportare le lezioni in presenza”

“Occorre che il Comune trovi immediatamente una soluzione per permettere la ripartenza delle lezioni in presenza, fin dal prossimo 8 gennaio. Dopo la chiusura della scuola “Fontana” del Termo- a seguito del crollo di una parte del soffitto del bagno che ha ferito una ragazzina – anche noi sosteniamo convintamente le posizioni di genitori e della dirigenza scolastica: sarebbe incostituzionale non garantire il diritto all’istruzione”. Così la segreteria di Rifondazione comunista La Spezia in una nota che prosegue: “Purtroppo istruzione ed edilizia scolastica sono vittime del modello centrodestra, che affossa sanità e istruzione riducendo sempre di più le voci di spesa in questi campi, e nel mentre investe ad esempio cifre importanti in marketing territoriale e istituzionale. E’ di tutta evidenza che delle scuole insicure rappresentino un ossimoro intollerabile. L’edilizia scolastica è uno degli argomenti spesso sventolati in campagne elettorali per poi registrare dimenticanze di lungo e di breve periodo. Fatto sta che, anno dopo anno, registriamo episodi che mettono a rischio l’incolumità immediata e non di studenti e lavoratori. Oltre alla necessità di un piano speciale a livello nazionale per l’edilizia scolastica, sarebbe auspicabile una ricognizione urgente sullo stato degli immobili scolastici da parte dell’amministrazione comunale”.

“Cogliamo l’occasione – concludono – anche per ribadire che occorre tornare a vedere la scuola come luogo di educazione, istruzione e formazione e non, come spesso accade, a una questione di bilancio e di contrazione di spesa; visto che oramai si “riforma” la scuola non per migliorarla effettivamente rispetto alla sua vocazione costituzionale, ma per renderla sempre meno capitolo di spesa che gravi sulla finanza pubblica, rimuovendo o ignorando il senso specifico della sua funzione”.

