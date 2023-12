Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato questa notte un ragazzo di 18 anni: sarebbe l’autore insieme ad altri due minorenni di una rapina avvenuta in centro storico questa notte.

La vittima, un 22enne, è stata aggredita in via San Bernardo intorno alle 2 e un quarto. Secondo le prime informazioni i tre volevano portargli via un mazzo di chiavi. Gli hanno fratturato il naso: il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

