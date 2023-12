Stop temporaneo a fuochi, botti e petardi, l’ordinanza del sindaco

Un’ordinanza di divieto temporaneo di utilizzo di prodotti pirotecnici è stata firmata stamani dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Il provvedimento, disponibile QUI, ordina che a partire dalle ore 00:01 del 29 dicembre 2023, fino al 7 gennaio 2024 compreso, è fatto divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere (eccetto quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private), al di fuori degli eventuali spettacoli di professionisti autorizzati, negli spazi aperti pubblici e privati, ovvero vie, piazze, parchi, giardini, balconi, terrazze, cortili, portici e logge, delle seguenti aree del territorio comunale:

Via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca.

Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin.

