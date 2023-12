Super afflusso di tir verso il porto, mattinata di code in A10 e nel ponente di Genova

Genova. Mattinata difficile per il traffico genovese quella di oggi, giovedì 28 dicembre. Le code si sono verificate prima dell’alba e sono proseguite oltre la cosiddetta ora di punta soprattutto nel ponente cittadino a causa del grande afflusso di mezzi pesanti diretti ai varchi portuali di Genova Aeroporto, in via Pionieri e Aviatori d’Italia.

Le code hanno interessato la rete autostradale tra Pegli e Aeroporto sulla A10 ma anche la viabilità ordinaria, sulla Aurelia. Traffico molto inteso, per ore, anche tra Genova Aeroporto e il nodo di Sampierdarena. Ora, dice la polizia locale, la situazione è tornata regolare.

