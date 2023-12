Varese Ligure: bagnino storico di Sestri muore cadendo da un ponte

E’ successo questa mattina alle 11.45 a Varese Ligure, lungo la statale 523 Passo di Cento Croci-Sestri Levante. Un uomo di 43 anni, D.P., bagnino storico di uno stabilimento balneare della bimare, per cause al vaglio dei carabinieri, è caduto da un ponte finendo sul greto del torrente. Sul posto il 118 con Tango-1, la pubblica assistenza di San Pietro Vara e quella infermierizzata col nome in codice India. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Dall’aeroporto di Genova è decollato anche l’elicottero Drago che non è neppure giunto a destinazione. L’uomo, infatti, è deceduto sul posto. Lavorava a Sesrtri, ma viveva in Val di Vara, frazione Cembrana. Non si esclude che il suo possa essere stato un gesto volontario.

