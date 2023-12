Addio a Carlo Perugi, nel 2010 la Stella al merito del lavoro del Quirinale

Numerosi in queste ore i sinceri attestati di stima e amicizia, uniti a un profondo cordoglio, rivolti dalla comunità di Lerici e non solo all’ing. Carlo Perugi, mancato nelle scorse ore. Un’importante carriera di manager in Oto Melara, condotta con riconosciute professionalità e umanità, nel 2010 era stato insignito della Stella al merito del lavoro del presidente della Repubblica. Domani, sabato 30 dicembre, alle ore 11.00, i funerali, alla chiesa di San Francesco di Lerici. Il Circolo della vela Erix, di cui Perugi era socio, ha rinviato la “Regata suspisa” (in programma appunto domattina) al 7 gennaio per poter portare l’ultimo saluto all’amico scomparso.

