Savona. Non solo nel weekend natalizio, anche nel periodo di Capodanno e della Befana ambulatori e studi medici di Asl2 saranno aperti in via straordinaria.

Ci si potrà rivolgere a tali servizi per problematiche di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso, con evidente risparmio di tempo.

