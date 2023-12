Genova. Incidente stradale poco dopo le 17 sull’autostrada A10 Savona Genova in direzione del capoluogo ligure all’altezza dello svincolo per la A26, a Pra’.

Un’auto si è capottata per motivi da chiarire, probabilmente legati alla pioggia e alle condizioni del fondo stradale. A bordo due persone, ferite ma in modo non grave, una portata al Villa Scassi e l’altra all’ospedale di Voltri entrambe in codice giallo.

